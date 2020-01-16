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Путин назначил Мишустина председателем правительства России

16 января 2020, 21:09  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 16 января.
«В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее должность главы кабмина занимал Дмитрий Медведев. 16 января Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил Медведева на этот пост.
Голосование по вопросу назначения Мишустина на должность главы кабинета министров состоялось в Госдуме 16 января. В поддержку его кандидатуры проголосовали 383 депутата, воздержался 41. Голосов против не было. Отчет о курсе, взятом новым правительством, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) пообещал представить в апреле.
В этот же день Мишустин выступил перед депутатами на пленарном заседании, рассказав о приоритетах своей работы в случае избрания на должность главы правительства.
Кандидатура главы ФНС была предложена Путиным в среду, 15 января. В тот же день кандидат принял участие во внеочередном заседании совета Думы.
Ранее в тот же день Медведев на встрече с Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил об уходе правительства в отставку в полном составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин уже подписал соответствующий указ, однако прежний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового.
Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж» 15 января.

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