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Путин назначил Меликова врио главы Дагестана
05 октября 2020, 18:10 • 36 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меликова врио главы Дагестана. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба Кремля.
«Постановляю <…> назначить Меликова Сергея Алимовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан», ― говорится в сообщении.
В свою очередь, ушедший в отставку глава региона Владимир Васильев отметил, что ситуация в Дагестане стабильная и есть тенденция к улучшению. В частности, он отметил, что в республике сократилось число случаев воровства и повысилось доверие к федеральным структурам, передает ТАСС.
29 сентября РБК сообщило, что глава Дагестана Владимир Васильев может вскоре покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем. Меликов, в свою очередь, рассматривается в качестве замены на должность главы республики.
Источники «РИА Новости» в правительстве Дагестана опровергли слухи об отставке Васильева, однако никаких официальных комментариев по этой теме тогда не прозвучало.
Парламент Республики Дагестан избрал в 2018 году Васильева главой региона сроком на пять лет, за его кандидатуру проголосовали 77 депутатов из 86 присутствующих.
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