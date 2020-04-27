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Путин назначил Максима Бесхмельницына замминистра юстиции

27 апреля 2020, 20:10  •  74 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Максима Бесхмельницына заместителем министра юстиции РФ. Документ опубликован в понедельник, 27 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации
«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции Российской Федерации», — говорится в указе № 288. Документ вступает в силу со дня его подписания.
22 апреля Путин освободил от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета, руководителя главного военного следственного управления комитета генерал-полковник юстиции Александра Сорочкина. Также Сорочкина уволили с военной службы.

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