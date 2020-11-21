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Путин назначил Казакова руководителем канцелярии президента

21 ноября 2020, 01:25  •  30 • Политика
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента. Указ опубликован в пятницу, 20 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Казаков занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента России.
18 ноября Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова и назначил на должность врио руководителя региона Артема Здунова.

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