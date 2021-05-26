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Путин назначил генерала главой московского ГИБДД

26 мая 2021, 15:20  •  135 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил главой ГИБДД по Москве генерал-лейтенанта полиции Александра Быкова.
Об этом в среду сообщил неназванный источник в силовых органах. По его словам, Быков был назначен на новую должность указом президента. До этого он был заместителем главы ГИБДД России, передаёт ТАСС.
Быков имеет два высших образования. Он закончил Орловский юридический институт МВД России и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Кроме того, у него есть учёная степень кандидата юридических наук.
Свою карьеру начал в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Люберецкого УВД ГУВД Московской области. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
В феврале 2019 года был назначен президентом на должность замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения. А в феврале 2020 года ему присвоили звание генерал-майора полиции.

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