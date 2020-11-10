|
Путин назначил Файзуллина министром строительства и ЖКХ
10 ноября 2020, 20:40 • 73 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
Кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя и ЖКХ ранее во вторник утвердили депутаты Государственной думы. Его поддержали 328 депутатов, 38 воздержались, против не было никого. Накануне Файзуллина поддержали в двух профильных комитетах — по транспорту и строительству и по жилищной политике и ЖКХ.
На посту главы Минстроя Файзуллин сменил Владимира Якушева, которого накануне Путин отправил в отставку и сделал своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
Ранее чиновник занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ, он получил этот пост в начале 2020 года после кадровых перестановок в правительстве.
Файзуллин родился в 1962 году в Казани. С 2010 по 2020 год занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
73
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 ноября 2020, 21:30
|
05 ноября 2020, 13:05
|
06 ноября 2020, 15:50
|
08 ноября 2020, 14:35
|
07 ноября 2020, 11:05
|
09 ноября 2020, 06:10
|
08 ноября 2020, 01:45