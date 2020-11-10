Путин назначил Файзуллина министром строительства и ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирека Файзуллина министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Кандидатуру Файзуллина на пост главы Минстроя и ЖКХ ранее во вторник утвердили депутаты Государственной думы. Его поддержали 328 депутатов, 38 воздержались, против не было никого. Накануне Файзуллина поддержали в двух профильных комитетах — по транспорту и строительству и по жилищной политике и ЖКХ.

На посту главы Минстроя Файзуллин сменил Владимира Якушева, которого накануне Путин отправил в отставку и сделал своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.

Ранее чиновник занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ, он получил этот пост в начале 2020 года после кадровых перестановок в правительстве.

Файзуллин родился в 1962 году в Казани. С 2010 по 2020 год занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.