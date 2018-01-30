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Путин назначил доверенными лицами Волчек, Соломина, Садовничего и Мацуева

30 января 2018, 19:54  •  80 • Политика
Вместе с ранее зарегистрированными у действующего президента России на данный момент 476 доверенных лиц.
В третью часть списка доверенных лиц президента России Владимира Путина вошли деятели театра, кино и эстрады, которые будут представлять его в ходе предвыборной кампании. В их число вошли режиссер и худрук театра "Современник" Галина Волчек, худрук Малого театра Юрий Соломин и кинорежиссер Юрий Кара. Об этом стало известно благодаря публикации списка доверенных лиц во вторник на сайте ЦИК.
Ранее во вторник ЦИК зарегистрировал третью часть списка доверенных лиц Владимира Путина, численностью 62 человека. Сейчас у Путина 476 доверенных лиц.
В новый список вошли актеры Владимир Машков и Алексей Гуськов, певица Лариса Долина, балерина Светлана Захарова, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и пианист Денис Мацуев.
Также доверенными лицами Путина стали ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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