Путин назначил Дмитрия Лякишева постпредом РФ при ВТО в Женеве

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лякишева постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг, 5 декабря, на официальном портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО — не идеальный механизм, но альтернативы организации нет. По его мнению, без комплексного многостороннего регулирования мир будет отброшен в XIX век. Тогда же первый вице-премьер России Александр Жуков заявил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО в качестве гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговли.

Всемирнаяторговая организация была создана 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ней присоединилась Россия.

Лякишев в разные годы работал в Минэкономразвития и Центробанке. В последнее время занимал должность заместителя постоянного представителя правительства России при Евросоюзе. На этом посту он курировал торговые вопросы.