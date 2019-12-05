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Путин назначил Дмитрия Лякишева постпредом РФ при ВТО в Женеве

05 декабря 2019, 18:24  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Лякишева постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве. Соответствующий указ главы государства опубликован в четверг, 5 декабря, на официальном портале правовой информации.
«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
В ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ВТО — не идеальный механизм, но альтернативы организации нет. По его мнению, без комплексного многостороннего регулирования мир будет отброшен в XIX век. Тогда же первый вице-премьер России Александр Жуков заявил, что Россия будет добиваться сохранения ВТО в качестве гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговли.
Всемирнаяторговая организация была создана 1 января 1995 года c целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 160 государств, с 2012 года к ней присоединилась Россия.
Лякишев в разные годы работал в Минэкономразвития и Центробанке. В последнее время занимал должность заместителя постоянного представителя правительства России при Евросоюзе. На этом посту он курировал торговые вопросы.

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