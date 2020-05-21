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Путин назначил дату ЕГЭ и велел выдать аттестаты школьникам без экзаменов

21 мая 2020, 16:20  •  81 • В России

ЕГЭ - 29 ИЮНЯ

Возможно, больше всех от коронавирусной неопределенности последних месяцев мучились российские 11-классники. Это и в самом деле испытание - год готовиться к ЕГЭ и поступлению в вуз, и оказаться в подвешенном состоянии. Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования их мучения наконец разрешил.

- В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11-й класс, - президент начал с ЕГЭ. - Не скрою, на этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось полностью его отменить. Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня.

При этом он подчеркнул, что ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. А аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов.

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в системе образования, 21 мая 2020 г. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе.

- Для выпускников школ, которые не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен на оставшиеся места в высших учебных заведениях.

- Учёба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнётся без больших потерь времени.

- Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет отложен.

- Будут предусмотрены дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.

ОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ

- Конечно же, окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно, - похвалил Путин всех, кто последние два месяца учился и преподавал дистанционно. - Перевод школ, колледжей, вузов на дистанционный режим был трудным решением, но убеждён, абсолютно верным.

Но перегибать палку в эту сторону никто не собирается.

- Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию, - заявил президент.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ОТКРОЮТСЯ

Еще одним горячим вопросом был летний отдых детей. До лета осталось чуть больше недели, поедут ли дети в лагеря? Министры образования, просвещения и глава Роспотребнадзора ответили на этот вопрос.

ЧТО БУДЕТ С ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ

- Детские лагеря в этом году откроются. Скорее всего в большинстве смены начнутся 1 июля.

- Для них будет разработан специальный санитарный режим, но ходить дети смогут без масок.

- «Родительские дни» из опасения эпидемии отменят.

Путин: «Все слухи, что дистанционное образование заменит очное — рассматриваю как откровенную провокацию».

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