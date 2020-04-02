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Путин назначил Бездудного врио главы Ненецкого автономного округа

02 апреля 2020, 19:35  •  22 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Юрия Бездудного врио главы Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом в четверг, 2 апреля, сообщается на сайте Кремля.
Ранее в тот же день занимавший этот пост Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области. Бездудный занимал должность заместителя главы НАО.
«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его опубликования.
Цыбульский занимал пост губернатора Ненецкого автономного округа с 1 октября 2018 года. Он прошел обучение на первом потоке программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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