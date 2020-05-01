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Путин назначил Белоусова и.о. премьера России

01 мая 2020, 13:10  •  47 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства России. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Установить, что исполнение обязанностей председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. осуществляется первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Белоусовым А.Р.» — говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее в этот же день Мишустин заявил во время видеоконференции с президентом страны Владимиром Путиным, что у него диагностировано заболевание COVID-19. В связи с этим он будет соблюдать режим самоизоляции.
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и согласился с предложением премьера, согласно которому его обязанности временно будет исполнять Белоусов.
По состоянию на 30 апреля, в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.
В среду, 29 апреля, депутат Госдумы от фракции КПРФ Леонид Калашников, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, рассказал о курсе лечения и процедурах, которые он проходит в больнице. Парламентарий отметил, что он несколько часов в день лежит под капельницами. Вопрос о выписке с медиками пока не обсуждается.
Позже в тот же день стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков также заразился инфекцией. Тогда в числе симптомов он отметил слабость и ломоту.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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