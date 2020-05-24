Путин навсегда закрыл коррупционерам путь в депутаты

На портале правовой информации опубликован текст закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным, касающегося ограничений по участию в выборах. В частности, в документе отмечается, что не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осуждённые к лишению свободы за совершение отдельных видов преступлений средней тяжести и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления.

Среди тех, кто попадает под запрет, осуждённые за мошенничество, за растрату или присвоение имущества, то есть по "коррупционным" статьям. Таким образом, президент навсегда закрыл коррупционерам путь в депутаты.

К слову, не смогут стать народными избранниками и те, кто осуждён по статье "Реабилитация нацизма".

Всего же в перечне порядка 50 преступлений, ограничивающих доступ к депутатскому креслу. Новый документ даст возможность более масштабно отсеивать на выборах среди соискателей тех, кто имеет за плечами криминальное прошлое.