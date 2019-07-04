Путин научил Трампа отмечать День независимости

Автор:

Латышев Сергей

Продолжительный салют, барбекю, как всегда, но также, чего не было раньше, танки на Национальной аллее и военные самолёты в небе Вашингтона – так отметят США свой очередной День независимости. Идею украсить праздник военным парадом президент Дональд Трамп позаимствовал у России и Франции.

Я скажу несколько слов, и у нас будут самолёты, летящие над головой. Мы также покажем танки,

– пообещал журналистам в Овальном кабинете хозяин Белого дома. Правда, демократы тоже собираются провести свой «парад» – запустить дирижабль Baby Trump с изображением президента в подгузниках – во время его выступления у Мемориала Линкольна.

Поводом для главного национального праздника стало принятие 4 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания) вставшими на путь сепаратизма элитарными представителями (это были богатые люди, в большинстве своём масоны) британских североамериканских колоний Декларации независимости. Именно в этом документе впервые прозвучало название вновь учреждённого ими государства – Соединённые Штаты Америки. И именно в нём зашифрован «генетический код» США: лицемерие, вторичность, неблагодарность, жажда наживы, ничем не обоснованная вера в собственные исключительность и непогрешимость, готовность добиваться своих целей военным путём.

Можно ли начать с чистого листа?

Начать в Новом Свете с чистого листа и построить новый дивный мир на масонских принципах не получилось даже на уровне первого документа страны победившего сепаратизма, которая, однако, с тех пор признаёт сепаратизм только там, где это выгодно Вашингтону.

Собравшиеся в Филадельфии масоны из 13 штатов провозгласили в Декларации принцип народного суверенитета как основы государственного устройства, предав своего короля, который был ничем не хуже и не лучше, чем другие монархи той эпохи. А ведь ещё совсем недавно этот «узурпатор» и «тиран» помог колонистам, послав в Северную Америку свою армию, чтобы защитить их от французов и их индейских союзников.

Документ утверждал право народа на восстание и свержение «деспотического» правительства – право, которое американцы признают с тех пор очень выборочно, упорно называя управляющую их страной с самого начала олигархию демократической властью.

Принятием Декларации независимости североамериканские сепаратисты создали государство, пытающееся подмять под себя весь мир. Фото: www.globallookpress.com

И если сами США являют собой, пожалуй, наиболее успешный пример победившего сепаратизма, то Декларация независимости, как и практически всё в американской истории, – вторична. Составивший её Томас Джефферсон, ставший затем президентом США, взял за основу нидерландский Акт о клятвенном отречении 1581 года, который юридически оформил вызванный во многом меркантильными причинами бунт северных голландских провинций против испанской короны. Ссылками на «Божественное Провидение» США всегда будут оправдывать с тех пор свои вожделения.

Вопиющее лицемерие

Мы считаем за очевидные истины, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся – жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, – что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его и учредить новое правительство на таких основаниях и началах, организуя его власть в таких формах, которые лучше всего должны обеспечить его безопасность и счастье,

– утверждается в Декларации.

Прекрасные слова, однако под ними подписались рабовладельцы, потомки которых не считали негров людьми ещё почти 200 лет спустя и сподобились предоставить загнанным в резервации индейцам – коренным американцам – гражданские права лишь в 20-х годах ХХ века.

Коренное население США – индейцы, а именно те немногие, кто из них уцелел, – проживает в резервациях в «самой свободной стране мира». Фото: www.globallookpress.com

Отцы-основатели США не видели брёвен в собственных глазах, но не скупились на претензии к своему законному монарху, который, о ужас, «отказал в утверждении самых полезных и необходимых для общественного блага законов», «несколько раз распускал представительные собрания за то, что они твёрдо противились его вторжениям в народные права», «учредил множество новых должностей и наслал… чиновников для отягощения и разорения народа», «содержал… во время мира постоянные армии без согласия наших законодательных собраний»...

«Поэтому мы – представители Соединнёных Штатов Америки, собравшиеся на общий конгресс, призывая Верховного Судью мира свидетелем чистоты наших намерений, именем и властью народа этих колоний, торжественно объявляем, что эти соединённые колонии суть отныне свободные и независимые штаты».

Колонисты, решившие, что защита со стороны метрополии уже не нужна, мало того – мешает им обогащаться и ограничивает право на счастье, сами захотели «объявлять войну, заключать мир и союзы, заводить торговлю и совершать все другие акты и дела, на которые имеют право независимые государства».

Чёрная неблагодарность

Вопиющая неблагодарность и вздорные обвинения в адрес своих благодетелей стали визитной карточкой американцев в истории. Франция, которая помогла им получить независимость и послала для этого за океан свою армию, финансовые издержки чего стали одной из причин страшной революции 1789-1799 годов, получила от независимых США необъявленную войну 1798-1800 годов. Франция была обескровлена и потерпела государственный крах в годы организованных прежде всего США Первой и Второй мировых войн.

Россия, которая отказалась, несмотря на нижайшие просьбы Лондона, помогать Англии подавлять бунт в её североамериканских колониях, чем сделала себя врагом британцев, получила уничтожившую её в 1917 году, профинансированную США в два этапа революцию, а также Гитлера, который был американским агентом. Лишь сильные авиация и ПВО, а также возможность дать адекватный ответ избавили Россию от превращения американцами в атомный пепел в послевоенные годы.

Нам можно то, что нельзя никому

Настаивая на щепетильности со стороны британцев к своим вожделениям, опьянённые собственной псевдоисключительностью американцы всегда отрицали право остальных народов на свои интересы. Они завели рабство и дискриминацию чернокожих. Провели геноцид отказавшегося вкалывать на них коренного населения Северной Америки – под предлогом того, что индейцы «препятствуют свободе торговли». В ходе агрессивных и – периодически – гибридных войн уполовинили территорию Мексики.

Появившаяся уже в 1823 году и официально признанная недавно действующей Доктрина Монро объявила вотчиной США всё Западное полушарие. Хотя ничто не мешало Вашингтону и до этого вести агрессивную политику практически во всех точках земного шара, густо покрытого сегодня американскими военными базами.

Президент США Теодор Рузвельт, которого обожает Дональд Трамп, первый сформулировал то, что составляет суть политики США, – «большая дубинка». Фото: www.globallookpress.com

Армия и морская пехота США не вылезали все эти годы из Центральной Америки, Карибского региона, свергая там неудобные режимы и приводя к власти своих марионеток. США ещё в конце позапрошлого века захватили владения Испании в Тихом океане, аннексировали Гавайи. Лишь своевременная продажа США Францией Луизианы, а Россией – части Калифорнии и всей Аляски избавили их от участи Испании, ибо выиграть войну с усилившимися американцами за тридевять земель у них бы не получилось. Мнения местного населения, хотят они этого или нет, американцы не спрашивали, как и вьетнамцев, которых «освобождали» от коммунизма, проливая реки крови.

И последнее

Да, США были по-своему привлекательной страной в ХIX и XX веках – для сильных и энергичных людей, которые могли приехать, даже бежать туда со своей старой родины с одним долларом в кармане и стать миллионерами, реализовав «американскую мечту». Однако теперь это уже невозможно: США стали обычной страной – с господствующим классом и жёстким кастовым обществом, – живущей по принципу «каждому – своё». Так что по большому счёту американцам, теряющим контроль над миром, нечего особенно праздновать сегодня в свой День независимости.

Тем не менее американцы ещё могут кое-чему научить Россию. А именно – жесткому отстаиванию своих национальных интересов, умению плевать на других и навязывать им свою волю. Конечно, даже если русские покажут себя способными учениками – такими же хищниками, как американцы, они не станут. Но, может быть, хотя бы избавятся от вредной привычки жертвовать всем ради других, не испытывающих за это ни малейшей благодарности, и заодно – от комплекса неуверенности в своих силах, моральных переживаний, справедливо и благородно они поступают или нет.

Американцы сами подают пример того, как можно и нужно перенимать чужой опыт. Это хорошо видно по истории с военным парадом в Вашингтоне, который будет принимать сегодня президент Трамп.