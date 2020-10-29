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Путин нашёл способ развязать "сложный узел" Нагорного Карабаха, дав шанс Турции
29 октября 2020, 23:25 • 12 • Политика
Владимир Путин напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе - это "сложный узел", президент России подчеркнул приверженность только мирному разрешению спора. Говоря о путях решения проблемы, Путин дал шанс и Турции участвовать в переговорном процессе.
Президент России Владимир Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что проблема непростая. И требует она только мирного решения. Прямо сейчас Путин призывает Армению и Азербайджан сложить оружие, остановить любые боевые действия и сесть за стол переговоров.
Переговоры должны начаться на основе предложений, ранее сформулированных Минской группой во главе с её сопредседателями - Россией, Францией и США. Однако Путин не отрицает и возможности участия других сторон в обсуждении:
"(Переговоры могут пройти) с участием других участников этой Минской группы, а там много стран, включая и Турцию", - сказал президент.
Таким образом, общими усилиями удастся найти баланс интересов. "Это можно сделать", - уверен российский лидер.
"Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан. Наша позиция открытая - говорить о передаче Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определённого режима зоны Карабаха", - сказал Владимир Путин.
В долгосрочной перспективе следует говорить о компромиссе, который устроил бы всех участников спора. Но, в первую очередь, важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, подчеркнул президент России.
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