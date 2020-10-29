Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
Главная / Политика

Путин нашёл способ развязать "сложный узел" Нагорного Карабаха, дав шанс Турции

29 октября 2020, 23:25  •  12 • Политика
Владимир Путин напомнил, что конфликт в Нагорном Карабахе - это "сложный узел", президент России подчеркнул приверженность только мирному разрешению спора. Говоря о путях решения проблемы, Путин дал шанс и Турции участвовать в переговорном процессе.
Президент России Владимир Путин высказался о конфликте в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что проблема непростая. И требует она только мирного решения. Прямо сейчас Путин призывает Армению и Азербайджан сложить оружие, остановить любые боевые действия и сесть за стол переговоров.
Переговоры должны начаться на основе предложений, ранее сформулированных Минской группой во главе с её сопредседателями - Россией, Францией и США. Однако Путин не отрицает и возможности участия других сторон в обсуждении:
"(Переговоры могут пройти) с участием других участников этой Минской группы, а там много стран, включая и Турцию", - сказал президент.
Таким образом, общими усилиями удастся найти баланс интересов. "Это можно сделать", - уверен российский лидер.
"Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан. Наша позиция открытая - говорить о передаче Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определённого режима зоны Карабаха", - сказал Владимир Путин.
В долгосрочной перспективе следует говорить о компромиссе, который устроил бы всех участников спора. Но, в первую очередь, важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, подчеркнул президент России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 16:05
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
24 октября 2020, 02:15
Турция получила нож в спину от США? В Сирии разбомбили протурецких боевиков
26 октября 2020, 21:10
Спешили на провокацию в Минске? В Белоруссию не пустили 595 крепких молодых людей
27 октября 2020, 06:20
Признание террориста: Кто отдал приказ устроить нападение в Хабаровске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.