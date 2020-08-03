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Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"

03 августа 2020, 21:15  •  579 • Политика
CNBC готовят США к "большому сюрпризу". По мнению аналитиков американского канала, президент РФ Владимир Путин якобы нашёл для себя новый Крым. Они ожидают, что Москва попытается повысить свой престиж как на международной арене, так и внутри страны за счёт возможного вмешательства в выборы в Белоруссии.
Эксперты американского канала CNBC уверены, что российский лидер Владимир Путин якобы готовит "большой сюрприз".
Они заметили, что дела с экономикой в РФ на фоне ситуации с коронавирусом идут "скверно", положение страны и её граждан заметно ухудшилось. Вместе с тем похожая обстановка наблюдается и в других государствах, по которым пандемия ударила особенно сильно. Не исключено, что Москва решит использовать это, уверяют американские аналитики.
По их словам, российские власти нередко совершали решительные внешнеполитические шаги в период своего ослабления, чтобы тем самым утвердить собственное незыблемое место на передней линии на международной арене и укрепить контроль над ситуацией внутри страны. Таким марш-броском в 2014 году якобы стал Крым, а в 2015-м - Сирия.
Эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски считает, что новым "сюрпризом" со стороны России может стать вероятная реакция Москвы на приближающиеся президентские выборы в Белоруссии.
По его мнению, Путин, возможно, будто бы решит воспользоваться всплеском недовольства в республике на фоне неоднозначной президентской гонки и попытается вмешаться, взяв на себя роль "национального освободителя".

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