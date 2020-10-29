Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung прокомментировала удар ВКС РФ по лагерю протурецких боевиков в сирийском Идлибе. По словам журналистов, Турция уже давно досаждает России - в Сирии, Ливии, на Кавказе. Однако теперь Путин нашёл слабое место Эрдогана.

Россия имеет явное преимущество в Идлибе, пишет Neue Zürcher Zeitung. Новая наступательная операция сирийской армии вызовет волну беженцев, которые хлынут в Турцию. Издание полагает, что "это будет кошмарный сценарий" для Анкары.

Ранее сообщалось, что самолёты ВКС России нанесли удар по тренировочному лагерю протурецких боевиков в Идлибе. После этого Эрдоган заявил, что удар был нанесён по сирийской оппозиции. Отметим, впрочем, что на стороне сирийской оппозиции действительно выступают террористические группировки, некоторые из которых контролирует Анкара.