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Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии

29 октября 2020, 02:20  •  69 • Политика
Президент России Владимир Путин нашёл ахиллесову пяту своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Швейцарские журналисты рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии.
Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung прокомментировала удар ВКС РФ по лагерю протурецких боевиков в сирийском Идлибе. По словам журналистов, Турция уже давно досаждает России - в Сирии, Ливии, на Кавказе. Однако теперь Путин нашёл слабое место Эрдогана.
Россия имеет явное преимущество в Идлибе, пишет Neue Zürcher Zeitung. Новая наступательная операция сирийской армии вызовет волну беженцев, которые хлынут в Турцию. Издание полагает, что "это будет кошмарный сценарий" для Анкары.
Ранее сообщалось, что самолёты ВКС России нанесли удар по тренировочному лагерю протурецких боевиков в Идлибе. После этого Эрдоган заявил, что удар был нанесён по сирийской оппозиции. Отметим, впрочем, что на стороне сирийской оппозиции действительно выступают террористические группировки, некоторые из которых контролирует Анкара.

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