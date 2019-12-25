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Путин напугал министров опросами ФСО

25 декабря 2019, 20:54  •  34 • В России

Полтора года назад Россия начала реализацию нацпроектов, но подводя на специально созванном совете предварительные итоги, Владимир Путин больше критиковал их выполнение, чем хвалил.

- Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты нацпроектов, даже там, где эти результаты по факту есть, - заявил он и сослался на весьма неожиданный источник информации. - По данным опроса ФСО, в сентябре текущего года 30,6% респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Ну как так может быть? Говорили, говорили на этот счет. Ну, давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение.

За огромным столом сидели министры, отвечающие за нацпроекты, вице-премьеры, курирующие сразу несколько из них и готовящиеся отчитываться, но Путин приводил статистику, собранную Федеральной службой охраны. Это много о чем говорило.

- Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов, хотел бы еще раз повторить - мы не будем этого делать, - подчеркнул президент. - Мы не должны снижать заявленную планку достижения этих целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать - и все это вниз поедет. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо.

Путин еще раз подчеркнул, что главный итог национальных проектов - реальные перемены в жизни людей.

- Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение, - сказал президент и вновь упомянул спецслужбу, как способ контроля за чиновниками. - Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны.

Критику президента заслужил целый ряд нацпроектов, показатели которых далеки от задуманных. Например, снижение смертности в стране не отвечает поставленным задачам.

- Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось, - подчеркнул Путин.

- Сложившихся темпов снижения смертности, к сожалению, не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, - подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. - Сейчас естественный прирост населения фиксируется пока только в 18 регионах страны.

Мягко говоря, не вызывает восторгов населения ход мусорной реформы.

- Важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их смысл и пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали, - привел президент в пример ситуацию с вывозом отходов. - Интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться.

Вице-премьера Алексея Гордеева, докладывавшего о нацпроекте «Экология», глава государства раскритиковал за бюрократизм.

- Людям все равно, какие законы мы приняли и организации создали, - развел руками Путин. - Им важен результат. Дышать можно в конкретном городе или надо опять форточки закрывать и маску надевать?

Путин о первых итогах реализации нацпроектов."Это касается снижения смертности. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока сделать не удалось", - сказал российский лидер

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