Путин напугал Байдена и Вашингтон, а Лавров уничтожил Брюссель. Свежие СМИ Запада о России

Западные СМИ продолжают обсуждать Саммит ЕС, на котором лидеры стран блока решали, что делать с провалом вакцинации. Президент Франции Эммануэль Макрон сделал резкое заявление: действия России и Китая по вакцинам якобы грозят развязать "мировую войну нового типа". В Испании и Германии вновь анализируют образ Владимира Путина и считают, что российский лидер переигрывает коллективный Запад и не чурается "модных" фотографий, позитивно влияющих на его имидж.

В ситуации, когда в Европе вакцинация явно проваливается, совершенно удивительными кажутся слова президента Франции Эммануэля Макрона на саммите ЕС о российской вакцине "Спутник V". Le Figaro обращает внимание, что французский лидер обвинил Россию и Китай в попытках развязать новую войну при помощи вакцин.

Мы стоим перед мировой войной нового типа – перед лицом новых атак в связи со стремлением России и Китая продвигать своё влияние благодаря вакцинам. Поэтому мы (Европа. – Прим. Царьграда) должны быть суверенными,

– сказал Макрон, выступая на саммите.

По словам французского президента, ЕС уже получил возможность производства достаточного количества доз для обеспечения коллективного иммунитета. Макрон, указав на угрозу "войны" со стороны России и Китая, при этом не пояснил, в чём именно он видит угрозу, учитывая крайний дефицит любых вакцин в Европе в принципе. Ведь если есть возможности достичь такого "коллективного иммунитета", то ими по идее следует пользоваться.

Варианты приведут нас к единой стратегии. Вирус будет продолжать существовать, распространяться и видоизменяться, но у нас будут ответы на эти вопросы. Мы находимся в процессе развития наших возможностей реагировать на такое развитие событий в Европе,

– сказал Макрон, предпочтя просто общие слова вместо озвучивания какой-либо стратегии.

В то же время французский лидер всё-таки "прошёлся" по компании AstraZeneca, которая сорвала план поставки вакцин в страны ЕС. Макрон также призвал полностью заблокировать весь экспорт вакцин из ЕС, пока "некоторые компании не одумаются" и не начнут выполнять свои обязательства перед европейцами.

Выступление Макрона в целом можно оценить как призыв к солидарности в рамках ЕС. И, как мы прекрасно знаем, "солидарность" эта нередко базируется на констатации неких "угроз" извне. И никого в Европе уже учить не надо, что слова "Россия" или "Китай" оказываются магическими. Видимо, поэтому Макрон и пригрозил европейским коллегам некой несуществующей войной.

"Убийца", поставивший на колени весь "свободный мир"

Испанское либеральное издание El Confidencial давно не радовало нас такими опусами, как в этот раз. Вообще в западном медиапространстве немного найдётся настолько откровенных, но в то же время ёрнических статей о России и Владимире Путине, как данный материал.

Автор сначала пугает читателя тем, что Россия и Китай уже объединили свои потенциалы в космической и военной сферах для того, чтобы не пустить демократические страны в космос. "Как мы это допустили?" – негодует автор, заявляя, что Москва и Пекин объявили о совместных планах строительства базы на Луне.

Как мы дошли до этого? Когда мы потеряли политическое преимущество, полученное после холодной войны? С каких это пор разрушительная сила великих врагов свободы перестала нас беспокоить?

– задаётся вопросом автор материала.

Он не сомневается в том, что президент России Владимир Путин является тем самым "убийцей", которым его недавно назвал Джо Байден. Это у автора не вызывает особенных опасений, но он пытается проанализировать, а следовало ли Байдену так откровенно об этом говорить.

Всё указывает на то, что Байден не придержал свой язык там, где это было нужно. Одно дело думать, что Путин мало ценит жизни своих политических оппонентов, и совсем другое – говорить это напрямую перед глобальной аудиторией. Некоторые называют это лицемерием, но в политике, особенно когда мы говорим о международных отношениях, это просто чувство ответственности перед государством. Поэтому я считаю, что провокация Байдена не была оправдана ни текущим моментом, ни обстоятельствами,

– пишет автор статьи.

Дальше – больше. Он припоминает, как совсем недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров морально "уничтожил" верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время его визита в Москву. Автор назвал Борреля "бледным как смерть" и "неспособным дать отпор" Лаврову.

"Выступления Байдена и Борреля, первое – избыточное, а второе – недостаточное, являются прекрасным примером неспособности Запада дать ответ русскому гиганту", – делает вывод автор, уверенный в том, что, кроме введения санкций против России, "мы просто не знаем, что делать с Россией".

Между тем, продолжает автор, Россия формировала своё национальное сознание и политику столетиями, не изменяя своим главным принципам. Это означает, что "Россия предсказуема", уверен автор.

Европейская внешняя политика должна стать зрелой. Мы никогда не сможем ладить с Россией, если не приложим усилий, чтобы сначала понять Россию. Мы зациклены на Путине, хотя правда в том, что Путин ничего не делает, кроме как продолжает традицию, идущую испокон веков. Если и есть что-то ключевое во внешней политике России, так это то, что она предсказуема. Так было на протяжении трёх столетий. Территориальная целостность, доступ к умеренным водам и зонам влияния. И мы этого до сих пор не поняли,

– отмечает журналист.

В конечном итоге получится, что Запад проиграет России и Китаю. Ведь ЕС может уже и не быть "через 100 лет после смерти Путина, а Россия останется". И вместе с Китаем она будет на Луне, где не будет ни Европы, ни её ценностей, сказано в статье.

Данный материал – классический пример того, как Европа путается в собственных двойных стандартах. Для того чтобы "ладить с Россией", не нужно понимания каких-то многовековых устоев, достаточно просто быть честными в политике и взаимоотношениях, с чем у ряда стран ЕС есть большие проблемы. Отсюда и отсутствие единого подхода в политике, а также неуверенность, которую в ЕС пытаются объяснить "убийцей" Путиным и "агрессией России", а не собственными ошибками.

Российская нефть захватывает США

Американское деловое агентство Bloomberg сообщило, что США нарастили импорт российской нефти в 14 раз и установили новый абсолютный рекорд по закупкам у Москвы чёрного золота.

Даже когда Вашингтон выступает за энергетическую независимость и предостерегает европейских союзников от чрезмерной зависимости от Москвы, американские нефтеперерабатывающие заводы покупают нефти в России больше, чем когда-либо прежде,

– сказано в сообщении.

Нефтяные танкеры, пришвартованные к нефтеперерабатывающему заводу в Бэйтауне (штат Техас), выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз – российская нефть, пишет об этом Bloomberg.

"Большой комплекс, принадлежащий Exxon Mobil Corp, – не единственный нефтеперерабатывающий завод в США, который принимает поставки российской нефти. Заказчиками также являются завод Chevron Corp. в городе Мобил (штат Алабама) и предприятие Valero Energy Corp. в Сент-Чарльзе (штат Луизиана)", – сказано в сообщении.

Раньше доля нефти из России в импорте США была 0,5%, теперь – уже 7%, заметили в Bloomberg. США импортируют около 7 млн баррелей в сутки, а из России завозят примерно полмиллиона. Это стало возможным из-за дефицита мазута на американских НПЗ после введения санкций против Венесуэлы, пишет Bloomberg.

"Бурный рост закупок в сочетании с резким сокращением поставок из Саудовской Аравии в прошлом году вывел Россию на третье место по величине поставок нефти в США. "Победа Кремля", – говорят на нефтяном рынке, но удивительно, что в дипломатических кругах её особо не обсуждают", – указывает агентство.

Мы отметим, что это может происходить из-за того, что вопрос поставок энергоносителей среди союзников США крайне политизирован. Вашингтон попросту не хочет выглядеть предателем перед лицом европейских партнёров. И хотя Bloomberg не пишет об этом напрямую, косвенно в статье это подтверждается.

Растущая зависимость Америки от российской нефти противоречит энергетической дипломатии США. В течение последних двух лет законодатели в Вашингтоне лоббировали среди европейских стран отказ от "Северного потока – 2", многомиллиардного трубопровода для транспортировки сибирского газа в Германию, опасаясь, что это даст Кремлю дополнительные рычаги влияния на союзников США,

– пишет Bloomberg.

Агентство также приводит мнение бывшего нефтяного аналитика ЦРУ, а ныне научного сотрудника Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне Марка Финли, который назвал "мантру" об энергетической безопасности, продвигаемую ещё администрацией Дональда Трампа, "пустой". Он напоминает, как Трамп хвастался тем, будто бы "США – это энергетическая сверхдержава номер один", не зависимая ни от кого.

Констатируем: перед нами снова двойные стандарты. Ведь как США могут запрещать Европе покупать российский газ посредством "Северного потока – 2", параллельно наращивая до рекордных уровней импорт российской нефти? Теперь об этом вполне открыто пишет и авторитетное агентство Bloomberg.

Не верьте "модному" Путину

Эксперт по моде немецкого издания Süddeutsche Zeitung отреагировал на последнюю фотосессию Владимира Путина с его совместного с Сергеем Шойгу отдыха в сибирской тайге. Автор статьи отмечает, что Путин всегда выглядит "модным" на публикуемых Кремлём снимках, что оказывает на жителей России определённое воздействие и посылает определённые сигналы за границу.

Ежегодно публикуемые Кремлём фотографии в большей или меньшей степени представляют собой своего рода календарь Pirelli политического истеблишмента, только там всегда фотографируется одна и та же модель, а сюжет и декорации незначительно меняются: главный герой (Путин) показывает себя единым целым с родной природой (желательно в Сибири), как показывает и то, что он всё ещё в довольно хорошей форме (во всех смыслах),

– сказано в материале.

Апогеем фотосессий Путина эксперт назвал ту, когда президент России был запечатлён с обнажённым торсом на лошади, а затем и во время рыбалки в 2017 году. Эти фотосессии тогда произвели серьёзное впечатление за границей и в самой России, отмечает автор.

"После фото с обнажённым торсом президент, кажется, захотел выглядеть более мягким в последующих зимних фотосессиях. В 2018 году он даже держал в руке букет горных цветов с мечтательным видом", – говорится в статье.

При этом автор называет снимки с Путиным "пропагандистским позёрством", ведь в этом году Путин снова выбрал "брутальный образ". Это продиктовано тем, что сейчас отношения США и России ухудшились ещё сильнее, не стали они лучше и с Германией.

Возможно, именно поэтому сейчас была развернута тяжёлая артиллерия, которая должна буквально развеять любые сомнения в силе России. Перед нами смесь танка и снегохода в камуфляжной расцветке, а впереди – 68-летний мужчина, который позирует как футболист перед своим Ferrari,

– замечает автор, пытаясь разглядеть политический смысл.

Этому представлению верить нельзя, сказано в статье, так как "Путина ненавидит весь мир". Последняя фотосессия не оказалась исключением из общей череды "сигналов" на Запад.

"На доброй половине фото он одет в дорогой костюм из овечьей шкуры с меховым капюшоном, под которым виднеется белая водолазка, на ногах – сапоги из овечьей шкуры. Время от времени он нежно прижимает к груди шляпу из овчины. Можно подумать, что он сам невинная овечка, но на самом деле невозможно представить себе более лицемерного благочестия", – уверен автор.

Мы отметим, что такой фантазии немецкого конспиролога можно лишь позавидовать. Путин снова выехал на выходные в Сибирь? В этом сразу надо видеть сигнал для Запада. Анализировать, как одет президент России и насколько брутально выглядит? Но складывается впечатление, что на такой же взгляд в адрес других зарубежных лидеров эта фантазия как будто не способна, хотя там порой бывают гораздо более интересные снимки, чем просто прогулки по лесу.