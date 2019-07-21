Путин напомнил президенту Сирии о памятной дате

Глава России Владимир Путин передал поздравления президенту Сирии Башару Асаду в связи с 75-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами. Обращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что обе страны накопили колоссальный опыт двустороннего сотрудничества во многих сферах, а в настоящий момент российские и сирийские войска бок о бок сражаются против терроризма и экстремизма. Глава государства выразил надежду на то, что совместными усилиями России и Сирии удастся одержать полную победу над силами террора в арабской республике.

"Российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что продолжение сотрудничества отвечает интересам обеих стран. Также российский лидер пожелал своему сирийскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а жителям Сирии - скорейшего возвращения к мирной жизни.