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Путин напомнил президенту Сирии о памятной дате

21 июля 2019, 14:39  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин поздравил главу Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений. "Совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора", - сказал российский лидер.
Глава России Владимир Путин передал поздравления президенту Сирии Башару Асаду в связи с 75-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами. Обращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что обе страны накопили колоссальный опыт двустороннего сотрудничества во многих сферах, а в настоящий момент российские и сирийские войска бок о бок сражаются против терроризма и экстремизма. Глава государства выразил надежду на то, что совместными усилиями России и Сирии удастся одержать полную победу над силами террора в арабской республике.
"Российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что продолжение сотрудничества отвечает интересам обеих стран. Также российский лидер пожелал своему сирийскому коллеге крепкого здоровья и успехов, а жителям Сирии - скорейшего возвращения к мирной жизни.

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