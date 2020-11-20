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Путин напомнил об уроках Нюрнбергского трибунала

20 ноября 2020, 14:25  •  210 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Итоги Суда народов по-прежнему актуальны
Преступления против человечности, осужденные Нюрнбергским трибуналом, не имеют срока давности, и их оценка не может быть пересмотрена. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам международного форума "Уроки Нюрнберга".
СССР требовал создания открытого Международного военного трибунала в отношении организаторов массового террора и истребления целых народов, уже в 1942 году. К концу войны необходимость проведения именно судебного процесса осознали и за рубежом. В итоге в августе 1945 г. СССР, США, Великобритания и Франция приняли соглашение об его организации, к которому присоединились еще 19 стран.
"Трибунал по праву приобрел статус Суда народов",
– подчеркнул Путин. По его мнению, гражданам разных стран было важно увидеть публичное и неизбежное наказание преступников, по вине которых миллионы людей погибли или прошли через нечеловеческие испытания.
У советского народа, принявшего на себя основной удар, был к нацистам свой счет, считает Путин. Он пополняется до сих пор:
"Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идет в России, работа поисковых экспедиций позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны, новые факты массовых убийств советских граждан – стариков, женщин, детей – нацистами и их пособниками".
По словам Путина, обращение к урокам Нюрнбергского трибунала – это не просто дань исторической памяти. Это нужно, чтобы давать аргументированный отпор намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, "бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников".
Долг всего мирового сообщества – стоять на страже решений Суда народов, считает глава РФ.
"Речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права. Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете", – заключил Путин.
Международный форум "Уроки Нюрнберга", открывшийся в Москве, приурочен к 75-й годовщине начала судебного процесса над нацистским лидерами.

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