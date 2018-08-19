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Путин напомнил об исключительно экономическом предназначении «Северного потока - 2»
19 августа 2018, 00:09 • 44 • Политика
Такое заявление президент России сделал перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Перед начинающимися в Берлине переговорами лидеров России и Германии российский лидер Владимир Путин сделал заявление по поводу проекта газопровода «Северный поток - 2».
По словам президента, проект имеет исключительно экономический характер и никак не влияет на транзит газа через Украину.
«Северный поток - 2» - исключительно экономический проект, он не закрывает возможности транзита газа через Украину», - подчеркнул российский лидер.
Напомним, ранее газопровод стал предметом для многочисленных споров между странами Евросоюза и их заокеанскими коллегами и партнерами. Так, президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что благодаря этому газопроводу она попадет под полный контроль Москвы.
В ответ немецкие политики указали американцам, что предлагаемый ими СПГ существенно дороже российского, и экономические интересы Европы не должны становиться заложниками политики.
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