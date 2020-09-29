Путин напомнил о решении, которое спасло Россию от COVID-19: Регионы получили все полномочия

Все регионы России должны быть готовы к любому развитию ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Такое указание дал президент России Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства во вторник, 29 августа.

Глава государства указал, что в увеличении числа заболевших COVID-19 в Москве, по сравнению с другими регионами России, нет ничего нового. Аналогичная ситуация наблюдалась и весной этого года.

"Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому варианту и к любому развитию ситуации", - сказал Путин.

Президент напомнил, что ещё в начале пандемии передал регионам значительную часть полномочий для решения вопросов борьбы с COVID-19. Это стратегия себя оправдала, поэтому регионы должны продолжать действовать в таком же режиме.