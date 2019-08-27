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Путин напомнил о "неоспоримом свидетельстве" на авиасалоне МАКС-2019
27 августа 2019, 13:54 • 77 • Политика
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников авиасалона МАКС-2019 и напомнил о том, что новинки, представленные на нынешней выставке, "неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается".
Кроме того, глава государства отметил, что "неизменными остаются качество, надёжность и безопасность продукции".
"Новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается, - подчеркнул в своем обращении к гостям и участникам авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин, - и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии".
Глава государства также напомнил, что "ведущие российские разработчики и производители авиационно-космической техники, их зарубежные коллеги встречаются в подмосковном Жуковском на одном из крупнейших в мире отраслевых смотров" вот уже более четверти века.
Здесь можно ознакомиться и с передовыми образцами техники - как в гражданской, так и в военной сфере самолётостроения и вертолётной индустрии.
Кроме того, здесь же в Жуковском во время авиасалона, как напомнил президент России, авиасалон превращают в незабываемый праздник "яркие, впечатляющие выступления лётчиков-испытателей и пилотажных групп".
Путин отметил, что он убежден в успехе МАКС-2019 и в дальнейшем укреплении инновационного потенциала российской авиакосмической отрасли.
К слову, именно здесь, в Жуковском на авиасалоне, пройдет встреча Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня", - отмечается на сайте Кремля.
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