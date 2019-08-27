Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Болтон прибыл в Киев
Сожгла "георгиевское" платье - получила награду: Зеленский вручил орде...
"Сдержать и развалить Московию": В Раде рассказали о "миссии"...
Оппозиционный парламент Венесуэлы попытался сорвать военное соглашение с Россией
Главная / Политика

Путин напомнил о "неоспоримом свидетельстве" на авиасалоне МАКС-2019

27 августа 2019, 13:54  •  77 • Политика
Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников авиасалона МАКС-2019 и напомнил о том, что новинки, представленные на нынешней выставке, "неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается".
Кроме того, глава государства отметил, что "неизменными остаются качество, надёжность и безопасность продукции".
"Новинки, представленные на нынешней выставке, неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается, - подчеркнул в своем обращении к гостям и участникам авиасалона МАКС-2019 президент России Владимир Путин, - и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии".
Глава государства также напомнил, что "ведущие российские разработчики и производители авиационно-космической техники, их зарубежные коллеги встречаются в подмосковном Жуковском на одном из крупнейших в мире отраслевых смотров" вот уже более четверти века.
Здесь можно ознакомиться и с передовыми образцами техники - как в гражданской, так и в военной сфере самолётостроения и вертолётной индустрии.
Кроме того, здесь же в Жуковском во время авиасалона, как напомнил президент России, авиасалон превращают в незабываемый праздник "яркие, впечатляющие выступления лётчиков-испытателей и пилотажных групп".
Путин отметил, что он убежден в успехе МАКС-2019 и в дальнейшем укреплении инновационного потенциала российской авиакосмической отрасли.
К слову, именно здесь, в Жуковском на авиасалоне, пройдет встреча Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах, а также актуальные аспекты международной и региональной повестки дня", - отмечается на сайте Кремля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 04:09
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
27 августа 2019, 00:54
России не беспокоиться: Эксперт предсказал морскую схватку между США и Китаем
27 августа 2019, 04:09
Логика и С-400 возобладали над волей США: Эксперт назвал Эрдогана первопроходцем
27 августа 2019, 00:54
Эрдоган прощупывает почву: Политолог о двух проблемах, мешающих диалогу России и Турции
27 августа 2019, 13:54
МАКС: Битва за небо и за будущее
26 августа 2019, 19:39
Глава МИД Анголы привез послание Путину и обсудил с Лавровым диалог в разных сферах
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 07:24
Обратим в гражданство США и полуостров вернем: Украинцы придумали "рокировку&quo...
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта...
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий ...
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 августа 2019, 01:24
Летел на сверхзвуке: У границ Крыма засекли подозрительный самолёт
21 августа 2019, 01:54
"Попытка выставить Украину на всеобщее посмешище": Журналист о выходке жены Порошенко
25 августа 2019, 00:09
Митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал 100 тысяч человек и заставил западные СМИ врать о реальной картине
20 августа 2019, 19:09
«Практически неограниченный радиус применения»: российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полёт
22 августа 2019, 00:39
Президент Эстонии покусилась на российскую электроэнергию
24 августа 2019, 01:24
Госдеп назвал дату санкционного удара по России: Эксперты рассказали, выдержит ли Москва
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.