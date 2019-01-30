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Путин напомнил Молдавии о выборах

30 января 2019, 22:09  •  75 • В России

Президенту Молдавии Игорю Додону в конце февраля предстоит решающая битва - либо его сторонники победят на выборах в парламент страны, и тогда он получит наконец полноту власти, либо проиграют, и тогда ничего на своем посту сделать ему уже не удастся. За поддержкой в такой ситуации он приехал в Кремль, туда, где его всегда считали другом и союзником. И Владимир Путин еще раз напомнил молдавским избирателям - зачем им нужно голосовать за Додона.

- Мы приняли дополнительные решения и по плодоовощной продукции по вашей просьбе, и по винодельческой продукции, - сказал Путин. - Мы говорим, что эти решения – так у нас отражено в постановлении правительства – будут действовать до конца марта текущего года. Мы вместе промониторим, как идёт эта работа, и примем решение о том, как поступать в этом направлении дальше.

Говоря проще - если Молдавия отвернется от России, ей придется самой есть свои перцы и пить свое вино. Но и это еще не все.

- И по трудовой миграции тоже принято соответствующее решение о поддержке людей, которые не совершили каких-то серьёзных нарушений российского миграционного законодательства, - напомнил Путин об амнистии для молдавских рабочих.

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