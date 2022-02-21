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Путин напомнил миру, как появилась Украина: "Целиком создана Россией"

21 февраля 2022, 22:15  •  88 • Политика
Президент России Владимир Путин напомнил миру, как появилась Украина. "Целиком создана Россией", - произнёс он в обращении.
В эти минуты Владимир Путин обращается к жителям России и соотечественникам. Он заявил, что Украина для России является не просто страной-соседкой, а частью её истории. Там живут наши друзья и близкие.
"Современная Украина целиком создана Россией за счёт отторжения части её исторических территорий. У жителей никто ничего не спрашивал", - напомнил русский президент.
По его мнению, современную Украину можно смело называть "Украиной имени Владимира Ильича Ленина". Именно этот человек является автором и архитектором этой страны. Донбасс втиснули в Украину.
События прошлого изменить нельзя, отметил президент России, однако готовить об этом нужно прямо. Он добавил, что Россию вполне устраивает проводимая Киевом декоммунизация.
"Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая декоммунизация", - подчеркнул Путин.

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