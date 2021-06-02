Путин напомнил министрам русскую пословицу и призвал не нервировать Силуанова

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент РФ напомнил правительству русскую пословицу

Лидер россиян Владимир Путин провел совещание с членами правительства сегодня, 2 июня. В ходе встречи глава РФ затронул вопрос мобильных медицинских комплексов.

Путин поинтересовался, как идет процесс по дополнительной покупке таких комплексов для регионов в 2021 году. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что пока правительство обсуждает детали появления их в субъектах страны. Ведь речь идет о серьезном оснащении. По сути, это будут "мини-амбулатории". И нужно проработать вопрос, чтобы в комплексах разместить отечественное оборудование. Голикова пообещала на совещании, которое шло в прямом эфире, детально все рассказать, как все будет готова.

Однако Путин напомнил правительству русскую пословицу "скупой платит дважды". Президент отметил, что сначала власти займутся мобильным пунктом вакцинации, потом еще раз вернутся к этому вопросу, и им придется создавать медицинский комплекс, в котором будет более дорогостоящее оборудование.

Поэтому, считает глава страны, что "лучше сразу делать то, что нужно", чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и "нервировать Антона Германовича [Силуанова – прим.ред] и все министерство финансов". Президент добавил, что понимает – это более затратный проект, но необходимо мобилизовать силы.