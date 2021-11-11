Путин напомнил Меркель о провокациях НАТО в ответ на просьбу по Белоруссии

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лидеры двух стран снова обсудили миграционный кризис

Владимир Путин провел второй телефонный разговор с Ангелой Меркель. Российский президент и врио канцлера Германии обсудили миграционный кризис, бушующий на границах Белоруссии и стран Европейского союза.

Стороны сошлись на том, что ситуацию с нелегалами необходимо урегулировать, и сделать это нужно в соответствии с международными гуманитарными нормами. При этом Путин отметил, что сторонам необходимо наладить диалог. Для этого российский президент предложил странам ЕС восстановить контакты с Белоруссией.

Обсудили также и возросшую активность США и стран НАТО в черноморской акватории. Российский президент обратил внимание врио канцлера ФРГ на то, что действия альянса носят опасный и провокационный характер.

Также глава РФ указал на деструктивную политику Киева, который стал все чаще делать упор на силовые методы борьбы. В частности, Украина была замечена в применении ударных беспилотных аппаратов, пишет "МИР24".

Ранее Дмитрий Песков заявил об озабоченности Путина учениями НАТО в Черном море. Голос Кремля отметил, что военные постоянно контактируют друг с другом, стремясь добиться снижения напряженности. Несмотря на это, действия альянса вблизи российских границ не могут не вызывать настороженности.

Тем временем, Минобороны заявило о росте военной активности НАТО в Черном море. В акватории были замечены четыре разведывательных самолета, а также американские корабли Mount Whitney и Porter.