Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине

Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.

«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — сообщили в Кремле.

Ранее Путин обсудил с Меркель и Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

20 мая Совбез отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о госязыке. Против него проголосовали шесть стран.

Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала их решение.