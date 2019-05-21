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Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
21 мая 2019, 22:24 • 45 • Украина
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.
Reuters
«Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», — сообщили в Кремле.
Ранее Путин обсудил с Меркель и Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
20 мая Совбез отказался внести в повестку вопрос об украинском законе о госязыке. Против него проголосовали шесть стран.
Член Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с ФАН прокомментировала их решение.
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