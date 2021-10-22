Путин напомнил Меркель и Макрону про адекватность - Лавров

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В Киеве "передергивают" слова российского президента

Западные лидеры столь активно склоняют Россию к новому "нормандскому саммиту", что им приходится напоминать про невыполненные Киевом договоренности прошлой встречи. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 22 октября.

По его словам, последний телефонный разговор в начале октября между руководителями России, Германии и Франции Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном шел как раз в этом ключе.

"Владимир Владимирович объяснил неадекватность попыток созвать саммит, когда решения прошлого саммита просто не принимаются в расчет украинскими властями",

– сообщил Лавров. В ответ на это Меркель и Макрон предложили поручить подумать над этим вопросом главам МИД и советникам по внешней политике.

"Вот, мы и думаем", – подтвердил Лавров. Однако украинская сторона почему-то "передергивает", заявляя, что Путин согласился на переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки". На самом деле, речь шла только о поручении проанализировать, каким образом можно выйти на "результативную встречу".

Ранее в Москве подчеркивали, что смысл обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию в Донбассе появится только после того, как будут реализованы прежние пункты соглашения, зафиксированные на саммите в Париже, а Киев отказывается их выполнять. При этом в Кремле признали, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень сложно" общаться, и объяснили почему.