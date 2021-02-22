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Путин напомнил Лукашенко о вложенных в Белоруссию деньгах

22 февраля 2021, 16:25  •  48 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белорусский лидер не стал тянуть с ответом
В Красной Поляне прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили сотрудничество и договорились о совместном отдыхе после напряженного дня.
Путин поприветствовал белорусского коллегу, отметив, что рад его видеть: в нынешних условиях пандемии личные встречи стали редкостью. Как и предполагалось, во время переговоров обсуждались и денежные вопросы. Так, глава РФ напомнил о вложенных в Белоруссию деньгах, отметив, что наша страна на сегодняшний день – самый крупный инвестор для Минска.
Лукашенко не стал тянуть с ответом. Батька поблагодарил Москву за своевременную финансовую помощь и заверил, что деньги не были выброшены на ветер, передает РИА Новости. Между тем новых кредитов, судя по всему, глава Белоруссии просить не стал. Напомним, ранее такое предположение сделал один из экспертов, комментируя визит Лукашенко в Сочи.
После переговоров Путин пригласил белорусского президента покататься на лыжах. Также известно, что у политиков запланирована совместная трапеза.

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