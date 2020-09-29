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Путин напомнил Кравцову о выключенном микрофоне в ходе видеоконференции
29 сентября 2020, 20:05 • 48 • Политика
Небольшая заминка возникла во время совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров в формате видеоконференции во вторник, 29 сентября.
Министр просвещения Сергей Кравцов начал зачитывать доклад вслух, забыв включить микрофон. Какое-то время глава ведомства не понимал, что его никто не слышит, сообщает телеканал «Звезда».
«Микрофон надо включить, Сергей Сергеевич», — несколько раз громко повторил ему Путин, пока министр не понял, что произошло. После этого связь восстановилась и общение продолжилось.
На совещании глава государства выразил уверенность, что с проблемой роста безработицы удастся справиться в 2021 году. Путин отметил, что количество безработных в стране возросло на 1,7%. Он подчеркнул, что надо напряженно работать по каждому сегменту этой программы по занятости.
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