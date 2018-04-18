Путин напомнил фанатам электромобилей, откуда берется электричество

Основная тема традиционного совещания президента с членами правительства значилась как "расширение возможности использования газомоторного топлива".

- Мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, - заявил Владимир Путин. - Мы видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении - значительное увеличение использования электромобилей. Но для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным. Я имею ввиду вопросы экологического характера, потому что, для того чтобы получить электроэнергию, нужно сначала её выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Вот это очень серьёзное обстоятельство, которое мало кем учитывается.

Но начал Владимир Путин с традиционного весеннего вопроса, попросив главу МЧС Владимира Пучкова доложить одновременно о ситуации с паводком и пожарной опасностью.

- На территории страны дополнительно развёрнуто 3 тысячи гидрологических постов, подготовлены пункты временного размещения и осуществлены меры для обеспечения социальной, медицинской и продовольственной поддержки людей, особенно в отдалённых, отрезанных половодьем населённых пунктах, - рассказал Пучков. - Осуществляется предполоводная сработка водохранилищ для создания свободных ёмкостей, укрепляются дамбы, готовятся водозаборы и проверяются пруды, а также осуществляется целый комплекс других мероприятий. На особом контроле находятся зоны возможного затопления сибиреязвенных могильников, хвостохранилищ и биотермических ям.

И если уж под контроль взяты даже хвостохранилища, то особых поводов для беспокойств быть не должно.

- В регионах юга Сибири, Поволжья и Центральной части России проходит активная фаза весеннего половодья, - продолжил Пучоков. - С начала паводка было подтоплено более 400 населённых пунктов, свыше 5 тысяч жилых домов, частные подворья, мосты и объекты социальной инфраструктуры. Всего пострадало свыше 18 тысяч человек. В настоящее время вода на юге Сибири и в Центральной части начинает уходить, и паводок перемещается на северо-запад, северные районы Урала и Сибири. В регионах своевременно были введены режимы повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Это позволило стабилизировать ситуацию и в республике Алтай, Волгоградской, Воронежской областях и в других регионах.

Пожары в стране тоже уже начинают понемногу разгораться, как обычно в это время года.

- В регионах Дальнего Востока и Сибири потушено свыше 700 очагов природных и лесных пожаров, - заявил министр. - В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается на территории Амурской области, Хабаровского края, Забайкальского края, а также ряда других регионов Сибири и Дальнего Востока. Введён режим чрезвычайной ситуации в лесах в Амурской области, в 10 субъектах России.

Контроль ситуации ведется сейчас даже из космоса - МЧС задействовали Международную хартию по космосу и крупномасштабным катастрофам, что дает информацию и с российских, и с иностранных спутников.

- Ваше ведомство не единственное, кто занимается организацией этой работы, тем не менее вы активно в это включены, - отметил Путин. - Как вы оцениваете, как идёт работа именно по оказанию помощи пострадавшим людям?

- Мы дополнительно проверили и подготовку органов управления , и работу органов местного самоуправления, – они энергично оказывают помощь и поддержку гражданам, - сказал Пучков. - Я специально провёл встречи с пострадавшими и в Воронежской, и в Волгоградской области. В целом они позитивно оценивают деятельность и благодарят особенно органы местного самоуправления.

- Ещё один вопрос, который я хотел бы затронуть, – уже напрямую связанный с экологическими проблемами, - вернулся к началу встречи президент. - Мы также хорошо знаем, что в некоторых городах эта проблема стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух. Я просил также обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал. Договорились, что с 2019 года у нас начнётся новая программа – будет внедряться новая система экологического регулирования. Должен быть сформирован список предприятий из 300 единиц – 300 предприятий, а затем и все остальные.