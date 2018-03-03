Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи

• 364 • Политика

Российский лидер направил поздравления болгарскому коллеге Румену Радеву со 140-летием Сан-Стефанского мирного договора.

Президент России Владимир Путин направил поздравление своему болгарскому коллеге Румену Радеву в связи со 140-летием освобождения Болгарии от ига Османской империи, достигнутым благодаря победе в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

"В эти дни мы вспоминаем подвиги русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся плечом к плечу на Шипке и под Плевной", - написал Путин. По его словам, благодаря мужеству, твердости и самопожертвованию воинов удалось восстановить древнюю болгарскую государственность.

В сообщении российского лидера говорится, что общие исторические корни двух стран, а также крепкие связи их дружбы и взаимопомощи и культурная и духовная близость будут и дальше основой развития всестороннего сотрудничества.

Напомним, мирный договор в Сан-Стефано был подписан 3 марта 1878 года между Российской и Османской империями. По договору Болгария, находившаяся в зависимости от османского ига в течение 500 лет, получила свободу.