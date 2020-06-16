Путин написал статью о Второй мировой. Что в ней?

Автор:

Латышев Сергей

Глава российского государства регулярно затрагивает с конца прошлого года тему минувшей войны. Это вызвано ставшими совершенно нетерпимыми попытками Запада переписать историю, превратив Россию из спасительницы мира ценою 27 миллионов жизней своих людей в едва ли не главного организатора мировой бойни и "оккупанта" по её итогам половины Европы. Внедрение в общественное сознание за пределами российских границ этого насквозь лживого нарратива дошло до того, что в различных странах Европы стали крушить советские военные памятники. В современных фильмах и книгах освободители Европы от нацизма представляются грабителями и насильниками. Этот "чёрный пиар", в свою очередь, привёл к тому, что там начали звучать требования о "компенсациях" и "репарациях". Ветераны Ваффен-СС, признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организацией, проводят парады и как герои выступают перед школьниками. Российских руководителей перестали приглашать на посвящённые минувшей войне мемориальные мероприятия даже во Францию и Германию, не говоря уже о Польше.

Терпеть такое нельзя

Терпеть такое стало совершенно невозможно, в связи с чем в конце прошлого года Путин провёл даже посвящённый этой теме неформальный саммит СНГ. Поскольку грязь, выливаемая ныне в неблагодарной Европе на советского солдата, это удар не только по России и русским. Ведь так и об азербайджанцах, например, можно сказать, что пока одни из них в красноармейской форме насиловали полек и любовались горящей польской столицей, другие в немецкой форме жестоко подавляли Варшавское восстание. Азербайджан богатая нефтью и газом страна, так что пусть тоже вместе с Россией платит "компенсации"…

Уходят поколения, видевшие своими глазами или слышавшие от родителей правду о Второй мировой войне, знавшие, чего она стоила СССР, современному же обывателю можно скормить любую ахинею: манипулятивные технологии отработаны до совершенства, инвестиции в новый исторический миф (во всём виноваты Сталин и Гитлер, СССР был ещё хуже Германии, и это ему до сих пор сходит с рук) окупятся сторицей. Ведь уже и некоторые "переформатированные" русские готовы каяться, а там и до территориальных претензий и репараций недалеко.

Допустить этого Путин не может. Он не может игнорировать действия Запада, считающего – вслед за большевиками, – что "история – это политика, обращённая в прошлое".

Мюнхенский сговор

Мы не знаем, что будет написано в путинской статье, но можем предположить. В интервью в рамках фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), приуроченного к 75-й годовщине Победы, глава российского государства указал на настоящих и совершенно нераскаявшихся организаторов Второй мировой войны – Британию, Францию и Польшу, а также событие, после которого она стала неизбежной, – призванный её якобы предотвратить Мюнхенский сговор 1938 года, который отдал Чехословакию на растерзание Германии, Польше и Венгрии. Путин также напомнил, что перед войной СССР предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции и системы коллективной безопасности, но не был никем поддержан. Президент России указал, что пакт Москвы о ненападении с Гитлером носил вынужденный характер и появился после того как чётко обозначились попытки Лондона и Парижа снова стравить Россию с Германией. И он был последним соглашением такого рода с Германией, заключившей перед этим аналогичные пакты со многими европейскими странами, в частности, Польшей, Британией, Францией, Латвией, Эстонией... В них были по обычаям того времени и секретные протоколы. Осудить, наконец, Мюнхенский сговор, перестать приписывать его своей "наивности" и "пацифизму" – вот чего наверняка потребует от Запада Путин в своей статье.

Особая роль Польши

Путин затронул в интервью ВГТРК также полностью замалчиваемый сегодня на Западе вопрос об особой ответственности Польши за Вторую мировую войну. Ведь Варшава, действительно, не только приняла в качестве гитлеровской "гиены" (выражение Уинстона Черчилля) участие в уничтожении Чехословакии. Но и была ближайшим союзником рейха с самого начала 1934 года, позволив Гитлеру, не опасаясь угрозы с востока, создать мощную армию, увеличив её численность более чем в 40 раз, вынашивала планы совместного с немцами похода на восток. Их режимы были очень похожи и близки, особенно в том, что касалось ненависти к русским и евреям, и разругались они только в самый последний момент, весной 1939 года, когда Гитлер вышел у англичан и французов из доверия (в том числе – добавим от себя – благодаря увенчавшимся успехом усилиям Сталина сорвать совместный поход Запада и Японии против СССР). Так что Польша – и Путин наверняка на это укажет – это если и жертва, то только собственной глупости. И, вероятно, потребует покаяться за пакт Гитлера – Пилсудского.

Лидеры нацистской Германии восхищались начальником и маршалом Польши Юзефом Пилсудским, и когда тот умер, объявили и в своей стране траур. Фото: Scherl/Globallookpress

Потому что на самом деле Польша это один из основных виновников Второй мировой войны. Причём неблагодарный России за то, что она спасла её в 1944-45 годах, пролив реки крови своих солдат, от национального краха, а польский народ – от децимации и онемечивания. Это, прежде всего, Польша, повторим, позволила Гитлеру спокойно создать могущественный вермахт, люфтваффе, милитаризовать экономику, "съесть" Австрию и Чехословакию с их высококлассной военной промышленностью и быть готовой начать большую войну.

Кукловоды Польши и… Гитлера

Затронул президент России в интервью ВГТРК и тему "коллег" Польши и покровителей Гитлера, вознамерившихся воевать с СССР его руками, с целью чего Англия и Франция и позволили находившейся под внешним управлением побеждённой в Первой мировой войне Германии Гитлера за несколько лет, несмотря на попрание демократии и антисемитизм, превратиться почти что в супердержаву. Чтобы через несколько лет (что – в отличие от Вашингтона – в планы Парижа и Лондона не входило) захватить почти всю Европу, "сожрав" одного из благодетелей – французов. Британцев спасли от этой участи островное положение и русские с американцами.

"Странная война" на Западном фронте в 1939-40 годах была чистой имитацией: "бомбили" листовками, солдаты играли в футбол и отдыхали, полякам ничем не помогали. Фото: Voller Ernst /Hermann Fuss/Globallookpress

Это СССР заключил с Гитлером в 1935 году морское соглашение? Нет, британцы, согласившиеся вдруг разрешить побеждённой стране строить военный флот даже в большем размере, чем позволяли немецкие ресурсы. Это Москва завалила гитлеровскую Германию баснословными кредитами и новейшими технологиями, позволившими фюреру в считанные годы подготовиться к войне? Нет, это сделали американцы и британцы. Это Россия подарила восхваляемому западной прессой Гитлеру в 1936 году сразу две Олимпиады – летнюю и зимнюю? Нет, французы и те же британцы с их союзниками, которые в 1939-40 годах были вынуждены объявить Гитлеру "странную войну". Чтобы её не вести, но иметь возможность конвертировать в любой момент в совместный поход против СССР, ставший потенциально возможным благодаря "скормленной" ими фюреру… Польше, что привело к появлению протяжённой германо-советской границы. Ведь только переход немецкой армии к активным действиям на западном фронте в мае 1940 года привёл к отмене англо-французской операции "Копьё" – бомбёжек с баз на Ближнем Востоке Баку, Грозного, Батуми с целью уничтожения объектов нефтяной промышленности СССР.

Согласитесь, что существует масса вопросов, которые Россия на официальном уровне и при этом публично должна однажды задать Британии, Франции, а также США, спецслужбы которых патронизировали Гитлера ещё с 1922 года, чтобы погрузить Европу и мир в пучину войны и создать на его обломках Pax Americana.

Разоблачить центральную ложь

Ну и, наконец, Путин обязательно должен будет опровергнуть центральную ложь, навязываемую сегодня Западом мировому обывателю – что Сталин, дескать, спровоцировал Гитлера заключением пакта Молотова – Риббентропа на Вторую мировую войну. Нет, война тогда была уже неизбежна. Вопрос заключался только в том, кто воюет и против кого. СССР смог развернуть в 1939 году фюрера в другом направлении, благодаря чему выиграл время, получил обширные отторгнутые у царской России территории, пригодившиеся в будущей войне, ибо граница 1938 года проходила под Минском. А заодно приобрёл и ценных, реальных союзников – США и Британию с её многочисленными доминионами и колониями, которые должны были бы быть врагами России и снова стали ими после войны, когда общая угроза исчезла.

Не будь этого проклинаемого и шельмуемого на Западе пакта, то группа хищников в лице Германии, Польши, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, за спинами которых стояли Британия и Франция, с одной стороны, и Япония – с другой, могли запросто растерзать СССР, в стороне от чего не остались бы и США, если бы Риббентроп не прилетел 23 августа 1939 года в Москву, а рейхсмаршал Геринг вместо этого полетел бы в Лондон подписывать с англичанами совсем другой пакт. Английский самолёт в Берлине его ждал до последнего. Поражения СССР в борьбе со всем миром, видимо, и хотелось Горбачёву, покаявшемуся ещё в конце 80-х годов за вынужденный и уже в любом случае не способный предотвратить Вторую мировую войну пакт с Гитлером. Теперь не мешало бы – причём за дело – покаяться и Западу тоже.

И последнее

Наконец, Путин просто обязан обратить внимание европейских стран на то, что – несмотря на послевоенные обиды в отношении России, отчасти законные, – они именно ей, подвигу всех народов СССР обязаны своим сегодняшним существованием, ибо в случае победы Гитлера никаких поляков и чехов уже давно бы не было. Мир был бы совершенно иным.

А теперь самое последнее: жёсткая статья это хорошо, она назрела уже давно. Однако этого мало – Россия обязана не только говорить и писать правильные слова, но и действовать, ибо только так их услышат.