Путин намекнул, о чём пойдёт разговор с Байденом

Президент России Владимир Путин намекнул, о чём пойдёт разговор на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом.

По словам Путина, он намерен обсудить с Байденом такие темы как стратегическая стабильность, горячие точки и пандемия.

Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин поедет в Женеву на один день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что фиксированной повестки встречи нет.

Он уточнял, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.