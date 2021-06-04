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Путин намекнул, о чём пойдёт разговор с Байденом
04 июня 2021, 17:30 • 122 • Политика
Президент России Владимир Путин намекнул, о чём пойдёт разговор на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом.
По словам Путина, он намерен обсудить с Байденом такие темы как стратегическая стабильность, горячие точки и пандемия.
Ранее в Кремле заявляли, что Владимир Путин поедет в Женеву на один день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что фиксированной повестки встречи нет.
Он уточнял, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников.
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