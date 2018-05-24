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Путин накормил Макрона блинами с икрой и угостил кубанским вином

24 мая 2018, 22:24  •  144 • В России

У журналистов, ожидающих встречи на балконе Константиновского дворца в Стрельне Владимира Путина с четой Макронов, было два насущных вопроса: как выглядит 65-летняя первая леди Франции вблизи и кончится ли когда-нибудь этот чертов ветер? Ветер с Финского залива дул такой, что через десять минут все закоченели насмерть несмотря на солнце, май и забавное дрожание никак не ожидавших такого французов по соседству. На балкон еще этажом выше время от времени выходил Сергей Лавров, курил, смотрел на журналистов и уходил внутрь, в тепло.

Официальный визит президента Франции был привязан к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, на котором Макрон вместе с Путиными выступит в пятницу. В четверг же вся вторая половина дня была посвящена двусторонним переговорам. Благо тем для разговора хватило бы на три дня: Сирия, Иран, Украина и еще много всего.

Бриджит Макрон держалась, как ей и положено, с видом школьной учительницы, приехавшей на экскурсию. Стояла с прямой спиной, смотрела по сторонам без улыбки, красоты открывающегося с балкона парка Константиновского дворца ее не слишком впечатлили.

Владимир Путин не сделал выводов из скандала, поднятого немецкой прессой после подаренного Меркель букета цветов, и продолжил потрясать европейские ценности. Бриджит получила почти такой же букет, как и канцлер Германии, только без зеленой обертки.

Макрон подтвердил, что несмотря на все разногласия, отношения продолжают развиватьсяФото: REUTERS

- Уважаемый господин президент! Позвольте всех поприветствовать в Петербурге, - сказал Путин, когда они с Макроном сели в кресла в Греческой гостиной. - Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и приехали для участия в Петербургском форуме. Мы используем эту возможность, чтобы полноформатно поговорить и о российско-французских отношениях.

- Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! - сразу перешел на «ты» друг Эммануэль. - Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге. Год тому назад мы с тобой положили начало такому интенсивному обмену на нашем уровне.

Макрон подтвердил, что несмотря на все разногласия, отношения продолжают развиваться.

- В экономическом плане здесь наблюдается постоянный рост, это очень позитивно, - сказал он. - Сегодня мы подпишем целый ряд очень важных контрактов в разных областях. Вне наших двусторонних отношений, думаю, настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, - мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия.

Дальнейшее обсуждение шло сначала в протокольной обстановке, но за закрытыми дверями, а потом вообще перешло в формат обеда. Кремлевские повара угостили гостей блинами с черной икрой, закуской из краба, холодным борщом с козьим сыром, стейком из осетрины с фенхелем и олениной с артишоком. Из напитков взыскательным французам подали кубанские вина — шардоне и мерло 2014 года. Попробовать вино «как у Путина с Макроном» может, впрочем, любой желающий — в магазине такое стоит около 3 тысяч рублей.

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