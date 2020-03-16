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Путин наградил Ротенберга звездой героя
16 марта 2020, 19:00 • 110 • В России
Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами строителей Крымского моста.
Орденами «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, орденом Александра Невского и орденом Почета награждены несколько десятков человек, трудившихся над сооружением уникального моста. Среди них проектировщики, инженеры, сварщики, монтажники, машинисты, бетонщики.
Сразу двое удостоены высшего звания - Героя труда России. «За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста» золотые звезды получат монтажник стальных и железобетонных конструкций Николай Зайков и руководитель строительства Аркадий Ротенберг.
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Почему Путин запустил поезд в Крым фразой Гагарина
Чтобы открыть железнодорожную часть Крымского моста, Владимиру Путину пришлось проделать замысловатый маршрут. Прилетев на самолете в Анапу, он на вертолете добрался до Керчи, где пересел в поезд, на котором вместе с рабочими-мостостроителями первым и опробовал железнодорожную часть моста. (подробности)
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