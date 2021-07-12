Путин наградил Радионову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлану Радионову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов. Указ главы государства опубликован 11 июля на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, таким образом также отмечена ее «многолетняя добросовестная работа».

Этим же указом глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Анатолия Александрова — ректора Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана — «за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу».

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен также член Союза литераторов Илья Резник.

Кроме этого, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства награждены директор Государственного музея им. А.С. Пушкина Марина Лошак и артист Дмитрий Харатьян.

Директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой указом присвоено звание заслуженного артиста России.

Отмечается, что Путин также наградил российских телеведущих Андрея Малахова и Бориса Корчевникова орденом Дружбы. Ордена Почета удостоились замдиректора дирекции — начальник службы выпуска правовых программ дирекции информационной программы «Вести» Эдуард Петров и заместитель директора дирекции программы «Вести» Андрей Медведев.

Помимо этого, орденом Александра Невского награжден ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.

При этом глава правительства федеральной земли Зальцбург (Австрия) Вильфрид Хаслауэр награжден российским орденом Дружбы. Вместе с этим Путин наградил и ряд российских дипломатов за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса страны.

12 июня в День России глава государства в Кремле наградил лауреатов госпремий и Героев Труда. Государственная премия является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством, которая в 1992 году унаследовала свое название от Госпремии РСФСР.