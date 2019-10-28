Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Еще 5 стран Африки просят военные базы России
Незаурядный конкурент «Адмирала Горшкова». Фрегаты FDI перекроят баланс сил на м...
"Гром" не грянул
Заболели? Не вписались в оптимизацию! // Начистоту
Главная / В России

Путин наградил Пахмутову и четверых юных героев

28 октября 2019, 19:09  •  40 • В России

Одному из самых выдающихся композиторов страны, Александре Пахмутовой, 9 ноября исполнится 90 лет. Перед юбилеем Владимир Путин подписал указ о награждении Пахмутовой высшей наградой России - орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Как сказано в тексте указа - "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства", и с этим невозможно не согласиться.

Кроме этого орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены актеры Олег Басилашвили, Юлия Борисова и Алиса Фрейндлих, а III степени - актер Александр Михайлов. Ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени удостоен глава ВГТРК Олег Добродеев, которому в понедельник исполнилось 60 лет. Орденом Почета - композитор Максим Дунаевский.

Орденом Мужества посмертно президент наградил членов экипажа самолета авиакомпании "Ангара" Олега Барданова и Владимира Коломина, погибших при аварии Ан-24 в Нижнеангарске. Самолет выкатился за пределы полосы и врезался в здание, но всех 43 пассажиров удалось спасти. Медали Нестерова удостоены второй пилот этого экипажа Сергей Сазонов и стюардесса Елена Лапуцкая.

Сразу несколько героев награждены посмертно медалью "За спасение погибавших". 15-летний Радион Бураков на Камчатке бросился на выручку младшему брату, на которого напал медведь, сам погиб, но брата спас. 19-летняя Елизавета Дружинина из Вологды вытащила из воды маленькую девочку, а сама выбраться не смогла. 13-летний Дмитрий Новоселов спас упавших в карьер двух 10-летних мальчиков, не сумев вслед за ними взобраться на обрушивающийся берег. 16-летняя Дарья Шерстенева из Вышнего Волочка вытащила из водохранилища младшую сестру, пожертвовав своей жизнью.

В ТЕМУ

"Сегодня я как раз совершила первый рейс": Владимир Путин наградил бортпроводницу Елену Лапуцкую, спасшую 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Стюардесса из Иркутска Елена Лапуцкая, которая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, награждена медалью Нестерова. Указ уже подписал Владимир Путин (подробности)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
27 октября 2019, 13:54
Аль-Багдади мертв? Но дело его живет
27 октября 2019, 12:09
«Я никогда не пытался отмазываться»: экс-заключённый рассказал о насилии и условиях пребывания в пермской колонии
28 октября 2019, 17:24
На два месяца: суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
27 октября 2019, 13:54
Антон Алиханов - о "плане захвата НАТО Калининградской области": А нам не страшно - мы бульварных аналитиков не читаем
27 октября 2019, 20:24
Богдан Безпалько: Зеленский показал импотенцию власти, а националисты 10 тысяч на Донбасс не двинут!
27 октября 2019, 17:09
Мария Бутина: «До последнего я боялась, что что-то пойдет не так и меня домой не вернут»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2019, 01:39
«Били по почкам, по кистям, по голове»: что говорят о перестрелке в Ростовской области родственники и знакомые погибших
22 октября 2019, 18:39
«Мы отсюда не уйдем»: вертолеты России – на бывшей базе США
26 октября 2019, 23:24
Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам
27 октября 2019, 00:39
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об "опыте пятилетней войны с Россией"
25 октября 2019, 11:39
Сценарий Запада рушится: "Бриллиантовые глаза" раскроют правду о катастрофе "Боинга МН17"
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.