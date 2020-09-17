Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокац...
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Политика

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

17 сентября 2020, 12:55  •  15 • Политика
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 17 сентября, на официальном портале правовой информации.
«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. С 2005 года занимал должность первого зампреда правительства РФ, а в 2008 году стал президентом страны. По окончании срока президентства Медведев был дважды назначен на должность премьер-министра. С января 2020 года является зампредом российского Совета безопасности. Имеет награды — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
10 сентября Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 05:35
Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолюцию
17 сентября 2020, 01:00
Сколько будут стоить сигареты в 2021 году: Силуанов назвал новую цену
17 сентября 2020, 07:25
Розыгрыш карты Навального: Германия отбивается изо всех сил от США
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
17 сентября 2020, 00:05
Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт
17 сентября 2020, 00:05
Японцы расхотели "возвращать" Курилы
17 сентября 2020, 05:35
Трамп и Байден начали личную войну на Украине: эксперты указали на рычаги воздействия
17 сентября 2020, 05:35
Запад снова решил "изолировать" Россию: Европарламент уже подготовил резолю...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
16 сентября 2020, 22:15
Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.