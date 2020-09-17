Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 17 сентября, на официальном портале правовой информации.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.

Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. С 2005 года занимал должность первого зампреда правительства РФ, а в 2008 году стал президентом страны. По окончании срока президентства Медведев был дважды назначен на должность премьер-министра. С января 2020 года является зампредом российского Совета безопасности. Имеет награды — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

10 сентября Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева.