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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»
17 сентября 2020, 12:55 • 15 • Политика
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 17 сентября, на официальном портале правовой информации.
«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Медведев родился в Ленинграде в 1965 году. С 2005 года занимал должность первого зампреда правительства РФ, а в 2008 году стал президентом страны. По окончании срока президентства Медведев был дважды назначен на должность премьер-министра. С января 2020 года является зампредом российского Совета безопасности. Имеет награды — орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
10 сентября Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук Александра Сергеева.
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