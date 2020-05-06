Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в добром здоровье которого еще недавно сомневался весь мир, не только объявился на публике, но и получил медаль от российского президента. Как сообщило российское посольство в Пхеньяне, Владимир Путин в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне наградил главу Госсовета Северной Кореи юбилейной медалью «за большой вклад в увековечение памяти советских солдат, погибших в 1945 году при освобождении Кореи».

Посольство опубликовало фотографии указа, подписанного 13 июня 2019 года - в один день с учреждением самой награды, и орденской книжки, в которой от руки написано «председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Правда, лично вручить награду герою не смогли. Получать ее пришел министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон, которому во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне посол России Александр Мацегора и вручил медаль и сопутствующие документы.

На территории Северной Кореи сейчас находятся 11 братских и 345 отдельных могил, в которых погребены 1375 советских военнослужащих. Всего же в боях за освобождение Кореи в 1945 году погибли и умерли от ран более 4700 советских солдат.