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Путин наградил главных героев 2021 года

01 января 2022, 20:25  •  161 • Политика
Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с COVID-19. В новогодней речи он особо упомянул их заслуги в противостоянии с пандемией.
Президент России Владимир Путин наградил врачей и медработников за борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующий указ главы государства был подписан в субботу, 1 января 2022 года.
В ходе новогодней речи Путин особо выделил заслуги медиков, которые весь год трудились над тем, чтобы защитить Россию от пандемии COVID-19, а также оказывали помощь всем, кто пострадал от болезни. Теперь их заслуги отмечены ещё и официальной государственной наградой.

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