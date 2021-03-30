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Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ

30 марта 2021, 02:40  •  14 • Политика
Президент России Владимир Путин представил к государственной награде российских дипломатов за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России. Соответствующий указ опубликован 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации.
Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков удостоился ордена Дружбы за большой вклад в реализацию российского внешнеполитического курса и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены посол России в Мавритании Борис Жилко и замдиректора департамента Северной Америки МИД РФ Константин Середняков.
Также российский лидер наградил замдиректора департамента кадров МИД РФ Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
17 января Путин наградил орденом Александра Невского советского и узбекского дипломата, экс-посла СССР в Шри-Ланке Рафика Нишанова. Дипломатов наградили за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

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