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Путин: надежная, гибкая и неделимая система безопасности - общая цель всех стран

18 июня 2019, 08:24  •  49 • Политика

УФА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что создание надежной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира. Об этом он заявил в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась в Уфе. Послание главы государства на церемонии открытия зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - подчеркнул президент.

По его словам, за последние десять лет этот форум "в полной мере доказал свою востребованность и эффективность, обеспечивая диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам". "Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов", - добавил российский лидер.

Он отметил насыщенную повестку дня встречи, в фокус внимания которой вошли "проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий". В частности, речь пойдет о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, о преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также обеспечении информационной безопасности.

Растущий интерес к форуму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на церемонии открытия форума заявил, что Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, собрала представителей 119 стран. Он отметил растущий интерес к форуму, который проходит уже в десятый раз. По его словам, в первой такой встрече участвовали 44 делегации. "В рамках форума, который постоянно совершенствует формы и методы своей работы, представители международного сообщества получают дополнительные возможности для обмена мнениями по проблемам международной безопасности на высоком политическом уровне, - отметил секретарь Совбеза России. - Представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе". "Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого - находить компромиссные решения".

Десятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Уфе 18-20 июня. В ней участвуют представители более 100 стран мира. Организатор мероприятия - Совбез России.

В новость были внесены изменения 8:18 мск - добавлен комментарий секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева

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