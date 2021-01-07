Путин: Надежда на лучшее - это звезда, освещающая наш жизненный путь

Храм, в котором глава государства встречал в этом году Рождество, находится на острове Липно в дельте реки Мсты, в нескольких километрах от Великого Новгорода. Сюда Путин приезжает не в первый раз, так что храм ему знаком.

Президент, войдя внутрь церкви, зажёг сначала свечи, а потом приложился к иконе. Службу он слушал вместе с остальными прихожанами. В храме было довольно холодно, у многих шёл изо рта пар, но это никому не помешало.

После богослужения журналисты пообщались с президентом России. Один из них задал вопрос: "Почему в мире происходят тяжёлые события?"

"Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания. А в том, что он позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. Эта надежда и ожидание чуда - и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах. С праздником вас, с Рождеством Христовым!" - ответил Владимир Путин.

Напомним, в прошлый раз Путин провёл рождественскую ночь в петербургском Спасо-Преображенском соборе. Там же глава государства встречал Рождество и в 2019 году.