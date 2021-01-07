|
Путин: Надежда на лучшее - это звезда, освещающая наш жизненный путь
07 января 2021, 13:45 • 90 • Политика
Президент России встречает Рождество в Новгородской области, в церкви Николы на Липне. Владимир Путин успел пообщаться с журналистами. "Надежда на лучшее - это звезда, освещающая наш путь", - сказал он.
Храм, в котором глава государства встречал в этом году Рождество, находится на острове Липно в дельте реки Мсты, в нескольких километрах от Великого Новгорода. Сюда Путин приезжает не в первый раз, так что храм ему знаком.
Президент, войдя внутрь церкви, зажёг сначала свечи, а потом приложился к иконе. Службу он слушал вместе с остальными прихожанами. В храме было довольно холодно, у многих шёл изо рта пар, но это никому не помешало.
После богослужения журналисты пообщались с президентом России. Один из них задал вопрос: "Почему в мире происходят тяжёлые события?"
Напомним, в прошлый раз Путин провёл рождественскую ночь в петербургском Спасо-Преображенском соборе. Там же глава государства встречал Рождество и в 2019 году.
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 января 2021, 01:35
|
01 января 2021, 03:45
|
07 января 2021, 01:50
|
06 января 2021, 04:45
|
02 января 2021, 08:10
|
05 января 2021, 02:10
|
05 января 2021, 00:20