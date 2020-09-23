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Путин наделил Совбез ООН повышенной компетенцией: Политолог о речи президента России на Генассамблее
23 сентября 2020, 09:10 • 129 • Политика
Путин заявил о роли Устава ООН как источника международного права. "Он, с одной стороны, поднял авторитет ООН, а с другой - фактически наделил Совет безопасности повышенной компетенцией", - считает политолог Александр Гусев.
Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН заявил о роли Устава организации как основного источника международного права. Речь прокомментировал директор Института стратегического планирования и прогнозирования, доктор политических наук Александр Гусев.
По его словам, своим выступлением российский лидер ощутимо поднял авторитет международной организации, который она растеряла за последние годы. Одновременно с этим президент России фактически наделил Совет безопасности повышенной компетенцией, считает политолог.
Также эксперт прокомментировал слова Путина о том, что Россия и США были партнёрами во время Второй мировой войны и должны продолжать оставаться партнёрами. Политолог считает, что это указывает на то, что российского лидера беспокоит окончание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Действие документа истекает в 2021 году, однако переговоры по его продлению пока находятся в тупике.
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