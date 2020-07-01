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Путин наделил Минюст правом вести реестр СМИ-иноагентов
01 июля 2020, 20:00 • 7 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о наделении Министерства юстиции правом вести реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующий документ появился на на официальном портале правовой информации в среду, 1 июля.
«Внести <…> следующие изменения <…> ведет реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, принимает по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации решения о включении в него либо об исключении из него информации об иностранных средствах массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в тексте.
Указ вступает в силу со дня подписания — с 1 июля 2020 года.
В декабре 2019 года Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России.
В том же месяце российский лидер утвердил штрафы до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах и объяснил, что закон о признании организации нужен не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.
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