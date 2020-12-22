Путин наделил экс-президентов особым правом

Речь идёт о подписании президентом федерального закона о порядке формирования Совета Федерации. Согласно документу, сложивший полномочия президент страны может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

Отметим, что автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал Владимир Путин, а сам документ был внесён в рамках реализации поправок в Конституцию.