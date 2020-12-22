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Путин наделил экс-президентов особым правом

22 декабря 2020, 15:30  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин наделил экс-президентов страны особым правом. Соответствующий документ был подписан главой государства сегодня.
Речь идёт о подписании президентом федерального закона о порядке формирования Совета Федерации. Согласно документу, сложивший полномочия президент страны может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Отметим, что автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации" стал Владимир Путин, а сам документ был внесён в рамках реализации поправок в Конституцию.
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