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Путин надеется на активность Киева и внутри страны, и в восстановлении отношений с Россией

13 июня 2019, 04:54  •  18 • Политика

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Украины сможет действовать энергично для восстановления отношений между странами, отметив неизбежность этого процесса. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу "Мир", отрывок из которого выложен в YouTube.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами", - сказал Путин.

"Как бы ни складывались наши отношения с элитами, с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом <...> Но новое-то руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и чувствует себя свободным, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем", - добавил он.

Путин также выразил надежду, что новое руководство украинского государства не будет прикрываться "русофобскими измышлениями и идеями", чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего, в экономике и социальной сфере.

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