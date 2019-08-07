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Путин надеется, что выборы в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране
07 августа 2019, 10:54 • 85 • Политика
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил во вторник на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.
Российский лидер принимает президента Абхазии в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей".
"Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике - как стабильному развитию ее экономической составляющей, так же и политической стабильности", - заявил Путин на встрече.
Как напомнил президент России, о встрече с абхазским коллегой они с Хаджимбой договаривались ранее, чтобы посмотреть, как реализуются планы по развитию совместных проектов: "Прежде всего это, конечно, планы социального развития. Нужно посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время".
Президент Абхазии поблагодарил главу российского государства за возможность снова встретиться и обсудить отношения между странами.
"Это как раз те работы, которые проводятся по линии инвестпрограммы, инвестиционного агентства. Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты - такие как школы и детские дошкольные учреждения, - идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией, строятся дороги. И немаловажными для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур", - сказал Хаджимба.
Абхазский лидер особо отметил те проекты, реализация которых "действительно даст Абхазии экономически развиваться". "Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, это морское сообщение, воздушное сообщение", - уточнил он и от имени народа Абхазии поблагодарил российскую сторону за уделяемое республике внимание.
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