Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине призвали к выстраиванию нового миропорядка
Разведка байтом: Пентагон ищет возможность защитить мобильные приложения сотрудн...
Канадская журналистка: западные СМИ игнорируют дело Вышинского
Арестованного в США за контрабанду оружия гражданина России выпустили под залог...
Главная / Политика

Путин надеется, что выборы в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране

07 августа 2019, 10:54  •  85 • Политика

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил во вторник на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.

Российский лидер принимает президента Абхазии в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей".

"Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике - как стабильному развитию ее экономической составляющей, так же и политической стабильности", - заявил Путин на встрече.

Как напомнил президент России, о встрече с абхазским коллегой они с Хаджимбой договаривались ранее, чтобы посмотреть, как реализуются планы по развитию совместных проектов: "Прежде всего это, конечно, планы социального развития. Нужно посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать в ближайшее время".

Президент Абхазии поблагодарил главу российского государства за возможность снова встретиться и обсудить отношения между странами.

"Это как раз те работы, которые проводятся по линии инвестпрограммы, инвестиционного агентства. Сегодня уже практически на стадии завершения социально значимые объекты - такие как школы и детские дошкольные учреждения, - идут работы по энергосистеме благодаря той финансовой помощи, которая выделяется Россией, строятся дороги. И немаловажными для нас являются те работы, которые мы с вами проговаривали по части, касающейся наших оборонных ведомств, правоохранительных структур", - сказал Хаджимба.

Абхазский лидер особо отметил те проекты, реализация которых "действительно даст Абхазии экономически развиваться". "Это вопросы, связанные с транспортными коммуникациями, это морское сообщение, воздушное сообщение", - уточнил он и от имени народа Абхазии поблагодарил российскую сторону за уделяемое республике внимание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 09:39
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
06 августа 2019, 23:54
Тигрёнок для президента: Мальчик из Тулуна вручил Путину трогательный подарок
06 августа 2019, 20:39
Виновата Турция: Сирия возобновила боевые действия против боевиков в Идлибе
06 августа 2019, 23:54
В США женское белье будет рекламировать "бывший мужчина": В Victoria`s Secret наняли трансгендера
06 августа 2019, 21:54
В МИД России прокомментировали сообщения об отставке посла США в Москве
07 августа 2019, 10:54
Путин надеется, что выборы в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 02:54
На Украине рассказали о возможных участниках убийства Шеремета
07 августа 2019, 06:24
"Прошу понять и простить": Лебедев объяснился за побег в Европу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
01 августа 2019, 07:24
"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ
01 августа 2019, 10:39
Импотенты проиграли: Оппозиция оказалась никому не нужна
03 августа 2019, 21:09
Рейтинг президента падает. Почему народ не верит Путину?
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евроинтеграции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.